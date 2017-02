EASA Cyberangriffe auf Flugzeuge werden untersucht

Lufthansa-Flugzeuge in Frankfurt am Main (dpa/picture alliance/Arne Dedert)

Europas Flugsicherheitsbehörde EASA lässt die Gefahr von Hackerangriffen auf zivile Flugzeuge untersuchen.

Nach Recherchen der Zeitung "Die Welt" wurde bereits ein entsprechender Auftrag an das italienische Spezialunternehmen Qascom erteilt.



Die EASA räumte in der Auftragsausschreibung ein, dass es bislang keinen einheitlichen Wissensstand über die Auswirkungen von Cyberangriffen in der kommerziellen Luftfahrt gebe.