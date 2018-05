Die Demokratische Republik Kongo hat elf weitere bestätigte Ebola-Fälle gemeldet.

Wie das Gesundheitsministerium in Kinshasa mitteilte, liegt die Zahl der Verdachts- und der bestätigten Fälle damit insgesamt bei 45. Zudem gebe es zwei neue Todesfälle, die mit dem Ausbruch der Krankheit im Nordwesten des Landes in Verbindung stehen sollen. Bislang sei ein Todesfall eindeutig als Ebola bestätigt worden. - Gestern hatte die Virus-Erkrankung die Millionenstadt Mbandaka erreicht.



Bei einer Epidemie in den Jahren 2014 und 2015 starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone rund 11.000 Menschen an Ebola.

