Nach dem Auftauchen eines Ebola-Falls in der kongolesischen Millionenstadt Mbandaka hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Risiko-Einschätzung verschärft.

Weil die Stadt durch einen Fluss, Straßen und den Flughafen mit anderen Bevölkerungszentren vernetzt sei, habe sich das Risiko der Ausbreitung erhöht, teilte die WHO in Genf mit. Insgesamt sind laut Gesundheitsministerium im Kongo bei 14 Menschen Ebola-Viren bestätigt worden, darunter bei einem Toten. Die Notwendigkeit, einen Gesundheitsnotstand auszurufen, sieht die WHO aber derzeit nicht.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.