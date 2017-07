In der Demokratischen Republik Kongo ist ein Ebola-Ausbruch der Regierung zufolge vorbei.

Seit 42 Tagen habe es keine neuen Verdachtsfälle mehr gegeben, teilte Gesundheitsminister Ilunga in einer Erklärung mit. Der erste bestätigte Ebola-Fall in dem zentralafrikanischen Land war Anfang Mai bekanntgeworden, bislang sind vier Menschen gestorben. Betroffen ist die abgelegene und von Rebellen umkämpfte Provinz Bas-Uele im Norden des Landes.



Ebola ist eine Viruserkrankung, die 1976 erstmals im heutigen Kongo identifiziert wurde. Das hämorrhagische Fieber ist hoch infektiös und verbreitet sich über Körperflüssigkeiten. Die Überlebenschancen gelten als gering. Vor allem in entlegenen Regionen fehlt es oft an einer adäquaten gesundheitlichen Versorgung.