Im Kampf gegen den aktuellen Ebola-Ausbruch im Kongo hat eine Impfkampagne begonnen.

Dies teilte der Leiter der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, in Genf mit. Demnach sollen rund 600 Menschen mit einem experimentellen Impfstoff behandelt werden, und zwar vor allem Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Tedros nannte es besorgniserregend, dass Ebola-Fälle in urbanen Zentren aufgetreten seien. Bislang sind nach Behördenangaben 27 Ebola-Tote bestätigt. Zuletzt starb eine Krankenschwester in der kongolesischen Stadt Bikoro. In Deutschland kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn an, der WHO würden kurzfristig fünf Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt.



Das Ebola-Virus gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Vor allem im Kongo kommt es immer wieder zu Ebola-Ausbrüchen. Bei der bislang verheerendsten Epidemie 2014 starben im Kongo, in Liberia, Guinea und Sierra Leone mehr als 11.000 Menschen.

