In Russland ist ein Attentäter in die Redaktion des privaten Radiosenders Echo Moskwi eingedrungen und hat eine Journalistin niedergestochen.

Die stellvertretende Chefredakteurin Felgenhauer wurde schwer verletzt, befindet sich nach Angaben des Senders aber außer Lebensgefahr. Der Täter wurde noch in den Räumen der Redaktion in der Moskauer Innenstadt festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Mordversuchs ermittelt. Die russische Journalistengewerkschaft warf den staatlichen Medien vor, in jüngster Zeit Hass gegen Echo Moskwi geschürt zu haben, weil dort kritisch berichtet wurde. Moderatoren und Redakteure des Senders waren schon früher Drohungen und Angriffen ausgesetzt.



Das US-amerikanische Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) forderte die russischen Behörden auf, das Attentat öffentlich zu verurteilen und unverzüglich gründliche Ermittlungen einzuleiten. Der Staat müsse für die Sicherheit der Mitarbeiter von Echo Moskwi und anderer unabhängiger Medien sorgen, erklärte die Organisation mit Sitz in New York.