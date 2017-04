Nach der Präsidentenwahl in Ecuador hat die nationale Wahlkommission die Forderung nach einer kompletten Neuauszählung der Stimmen abgelehnt.

Es seien keine Beweise für die von der Opposition vorgebrachten Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung am 2. April vorgelegt worden, teilte die Kommission in der Hauptstadt Quito mit. Die Opposition erkennt den Wahlsieg des Sozialisten Moreno nicht an und rief ihre Anhänger zu weiteren Protesten auf.



Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erhielt Moreno rund 51 Prozent der Stimmen, der konservative Politiker Lasso kam auf etwa 49 Prozent. Moreno soll am 24. Mai als Staatspräsident vereidigt werden.