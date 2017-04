In Ecuador bleibt die Situation knapp eine Woche nach der Präsidentschaftswahl angespannt.

In der Hauptstadt Quito demonstrierten Anhänger des unterlegenen Kandidaten Lasso für eine Neuauszählung der Stimmen. Mehrere tausend Menschen zogen vom Norden der Stadt ins historische Zentrum. Die Gefolgsleute des Wahlsiegers Moreno versammelten sich vor dem Regierungspalast. Moreno hatte die Wahl mit rund 51 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Lasso kam auf knapp 49 Prozent und erkennt den Sieg seines Rivalen nicht an. Nach Angaben des nationalen Wahlrates hat in einigen Provinzen bereits eine Neuauszählung der Stimmen begonnen.