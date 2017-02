Ecuador Stichwahl entscheidet über neuen Präsidenten

Ecuador: Der Sozialist Lenin Moreno hat bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl die meisten Stimmen erhalten. (AFP / Rodrigo Buendia)

In Ecuador kommt es zur Stichwahl um die Präsidentschaft.

Nach offiziellen Angaben erhielt in der ersten Runde keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit der Stimmen. Am besten schnitt der Bewerber der linksgerichteten Regierung, Moreno, mit mehr als 39 Prozent ab. Sein Gegenkandidat, der konservative Politiker Lasso, erhielt 28 Prozent. Hätte Moreno 40 Prozent der Stimmen erreicht und zugleich einen Vorsprung von zehn Prozentpunkten auf den Zweitplatzierten gehabt, wäre er direkt zum Präsidenten gewählt worden.



Moreno will die Sozialprogramme für arme Bevölkerungsschichten weiter ausbauen. Lasso will Steuererleichterungen durchsetzen und eine Million neue Arbeitsplätze schaffen.