In Ecuador entscheiden die Bürger heute in einer Stichwahl über den Nachfolger des scheidenden Staatspräsidenten Correa.

Die knapp 13 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, zwischen dem früheren Vizepräsidenten Moreno und Oppositionsführer Lasso zu entscheiden. Im Wahlkampf hatte dieser vor allem Steuererleichterungen versprochen. Moreno stellte weitere Investitionen in Sozialprogramme in Aussicht.



Ein vorläufiges Ergebnis der Stichwahl wird am Abend erwartet.