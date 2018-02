In Ecuador hat sich die Bevölkerung in einem Referendum für eine Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten ausgesprochen.

Der Präsident der Wahlkommission, Villacis, teilte in Quito mit, 64 Prozent der Wähler hätten für eine Verfassungsänderung gestimmt, die maximal zwei Amtszeiten für den Staatschef vorsieht. Damit tritt eine frühere Regelung wieder in Kraft. Der amtierende Präsident Moreno hatte sich dafür ausgesprochen.



Sein Amtsvorgänger Correa hingegen hatte 2015 die Verfassungsänderung durchgesetzt, um sich weitere Amtszeiten zu ermöglichen. Jetzt ist ihm der Weg zurück an die Spitze des Staates verwehrt.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.