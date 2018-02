Wikileaks-Gründer Assange kann nach der Bestätigung seines Haftbefehls in Großbritannien weiter auf die Hilfe Ecuadors hoffen.

Das Außenministerium des Landes teilte mit, solange das Leben von Assange in Gefahr sei, werde man ihm Schutz gewähren. Gleichzeitig wolle man aber auf eine für alle Seiten befriedigende Lösung hinarbeiten.



Assange hält sich seit fast sechs Jahren in der Botschaft Ecuadors in London auf. Er fürchtet, beim Verlassen des Gebäudes festgenommen und an die USA ausgeliefert zu werden. Dort droht dem Gründer des Enthüllungsportals Wikileaks ein Prozess wegen Geheimnisverrats. Ein britisches Gericht hatte heute entschieden, dass der Haftbefehl gegen Assange bestehen bleibt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.