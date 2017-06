Vor der Anschaffung eines neuen Kühlschranks gibt es viel zu bedenken: Soll er frei stehen oder in die Küche eingebaut werden? Braucht er ein Gefrierfach oder gibt es dafür die Kühltruhe? Wie flexibel ist die Inneneinrichtung und wie gut die Beleuchtung? Ach ja, und natürlich ist auch irgendwie der Energieverbrauch wichtig – doch die Zeit für die Entscheidung ist knapp.

Da ist es eine gute Nachricht, dass die Europäische Union die Kennzeichnung für die Energieeffizienz vereinfacht: Mit "A" wie "ausgezeichnet" werden besonders sparsame Geräte benotet, mit "G" wie "grausam" besonders verschwenderische. Das kann sich jeder Verbraucher merken, es ist gut, dass das Europaparlament dieser Verordnung heute zugestimmt hat.

Das bisherige System ist längst überholt, es war durch gut gemeinte Nachbesserungen viel zu unübersichtlich geworden. Ergänzungen wie "A+" oder sogar "A+++" weisen zwar auf Fortschritte beim Stromsparen hin. Doch die Folge ist auch, dass für Wäschetrockner derzeit andere Kategorien gelten als für Kühlschränke oder Spülmaschinen – der Nutzer ist verwirrt und wendet sich ab.

Sicher, die neue Verordnung wird nicht gleich für Klarheit sorgen. Es gibt zum Teil ärgerlich lange Übergangsfristen, für manche Geräte gelten die neuen Kategorien erst in drei Jahren oder noch später. Und auch darüber hinaus lässt sich Manches kritisieren. Der absolute Energieverbrauch in Kilowattstunden wird zu wenig deutlich. Kleinere Geräte zum Beispiel verbrauchen meist auch weniger Strom, dies wird bei der Kennzeichnung nicht ausreichend berücksichtigt.

Stromverbrauch geht insgesamt kaum zurück

Ohnehin lässt sich die standardisierte Prüfsituation mit dem Einsatz im Haushalt nur bedingt vergleichen. Wie oft wird der Kühlschrank geöffnet? Wie lange steht er dann offen? All das beeinflusst das Ergebnis, der reale Verbrauch ist vermutlich oft höher als der im Test. Der einzige Ausweg für den Verbraucher ist, hier genau hinzusehen. Also bei der Anschaffung nicht nur auf das Label zu achten, sondern auch auf die technischen Details. Erfreulicherweise wird aber auch das durch zentrale Datenbanken künftig erleichtert.

Der genaue Blick auf den Energieverbrauch lohnt sich gerade bei größeren Anschaffungen: Über die gesamte Lebenszeit gerechnet ist ein vermeintliches Schnäppchen, das zu viel Strom zieht, schnell teurer als ein energieeffizientes Gerät, das in der Anschaffung etwas mehr kostet.

Eine eindeutige und plakative Kennzeichnung sagt nicht alles, doch sie gibt den Herstellern Anreize, sich auch bei der Energieeffizienz stärker anzustrengen. Dies kommt dann sogar Käufern zugute, die das Thema überhaupt nicht interessiert.

Die Europäische Union tut sich beim Energiesparen bisher auch als Gemeinschaft schwer – trotz ambitionierter Ziele geht der Stromverbrauch insgesamt kaum zurück. Besser informierte Verbraucher können hier helfen. Es ist erfreulich, dass Europa hier Fortschritte macht, wenn auch in Trippelschritten.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.