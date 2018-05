Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Litauen und Rumänien wegen der illegalen Inhaftierung von Terrorverdächtigen verurteilt.

Nach Ansicht der Richter verstießen beide EU-Mitgliedsländer unter anderem gegen das Folterverbot sowie das Recht auf Freiheit und Sicherheit Asylsuchender. Litauen und Rumänien hatten in Kooperation mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA zwischen 2004 und 2006 Geheimgefängnisse betrieben. Zwei Insassen, die später in das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba gebracht wurden, hatten gegen ihre Inhaftierung in den europäischen Ländern geklagt. Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor bereits Polen wegen einer Mitverantwortung an der Misshandlung von Häftlingen in ähnlichen CIA-Einrichtungen verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.