Der CDU-Politiker Bosbach hält eine Klage gegen die Ehe für alle vor dem Bundesverfassungsgericht für wenig erfolgversprechend.

Er sagte im Deutschlandfunk, er selbst habe zwar erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel an der Entscheidung des Bundestages, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Ebenso bezweifle er aber, dass die Richter in Karlsruhe den Mut haben würden, ein Votum des Parlamentes zu kippen, betonte Bosbach.



Nach Ansicht des CSU-Politikers Singhammer sollte die bayerische Landesregierung Verfassungsklage einreichen. Der Bundestagsvizepräsident sagte der Zeitung "Die Welt", so könne rasch Klarheit geschaffen werden, ob die Neudefinition des Ehe-Begriffs verfassungswidrig sei. Gegen die Ehe für alle ist eine sogenannte "abstrakte Normenkontrolle" möglich. Antragsberechtigt wäre ein Bundesland, die Bundesregierung oder ein Viertel der Abgeordneten des Bundestages.