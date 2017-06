SPD-Fraktionschef Oppermann fordert bei der Entscheidung über die gleichgeschlechtliche Ehe eine namentliche Abstimmung im Bundestag. Die Wähler sollten wissen, wer hinter der "Ehe für alle" stehe, sagte er am Abend im ZDF. Für die Union sei das ein Riesenproblem.

Die Sozialdemokraten wollen die vollständige Gleichstellung homosexueller Paare gegen den Widerstand ihres Koalitionspartners, der Union, noch in dieser Woche im Bundestag beschließen lassen. Die Abstimmung findet voraussichtlich am Freitag statt.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich am Montagabend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe distanziert. Eine Bundestags-Abstimmung darüber sollte ihrer Ansicht nach ohne Fraktionszwang stattfinden, da es sich um eine Gewissensentscheidung handele.