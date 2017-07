Am 28. Juni 1969 herrschte Ausnahmezustand im Greenwich Village, New York City. Homosexuelle wehrten sich erstmals gegen gewalttätige Polizeirazzien in den Schwulenbars des Viertels. Es folgten tagelange Straßenschlachten rund um die Christopher Street. Wenn wir heute, keine 50 Jahre später, in den großen deutschen Städten die bunten Paraden zum Christopher Street Day sehen, kann man sich kaum noch vorstellen, dass Gewalt gegen Homosexuelle und deren Diskriminierung damals alltäglich waren.

Jeder hat das Recht zu leben und zu lieben wie und wen er will

Heute ist die Situation anders. Nicht dass es keinen Schwulenhass mehr gegen würde, im Gegenteil: Die Zahl der Gewalttaten gegen Homosexuelle ist jüngst wieder angestiegen. Aber dieser Hass ist gesellschaftlich schon lange nicht mehr konsensfähig. Wenn Männer Männer lieben und Frauen Frauen, dann ist das heute für viele gelebter Alltag, ja Normalität. Das muss man nicht mögen, aber akzeptieren. Jeder hat das Recht zu leben und zu lieben wie und wen er will.

Der Gesetzgeber hat dieser Entwicklung des gesellschaftlichen Konsens Rechnung getragen und homosexuellen Lebensgemeinschaften nach und nach mehr Rechte eingeräumt, so dass heute schon eine weitgehende Gleichstellung zu heterosexuellen Paaren besteht, wenngleich Deutschland hier nie an der Spitze der Bewegung stand.

Doch nun kam noch einmal Unruhe auf, bevor der Bundestag am Freitag tatsächlich auch die letzte Hürde genommen und die so genannte "Ehe für alle" beschlossen hat und damit die letzte Bastion der Konservativen gestürmt hat. Schwule und Lesben müssen sich jetzt nicht mehr "verpartnern", sie dürfen nun zum Standesamt gehen und heiraten wie jeder andere auch. Dass am Ende etwa jeder vierte Abgeordnete von CDU und CSU mit "Ja" stimmte, zeigt, dass auch in der Union viele das starre Festhalten am Familienmodell der Nachkriegszeit nicht mehr für zeitgemäß halten.

Ein Treppenwitz der Geschichte ist dabei, dass ausgerechnet der konservative Übervater der Union, Konrad Adenauer, in dieser Frage eine sehr pragmatische Einstellung hatte. Gefragt, ob sein Minister Heinrich von Brentano schwul sei, was damals sein politisches Aus bedeutet hätte, antworte der Kanzler mit rheinischer Lässigkeit und Souveränität, bei ihm hätte von Brentano es jedenfalls noch nicht probiert.

Soviel Liberalität geht vielen Konservativen in Politik und Kirche aber heute noch zu weit, vor allem wenn es um den Nachwuchs geht. Ihr Credo lautet: Kinder brauchen Vater und Mutter. Da ist viel Wahres dran. Vor allem aber brauchen Kinder Eltern, die sie lieben. Was hat ein Kind von einem Vater, der es permanent misshandelt oder einer Mutter, die es total vernachlässigt? Dann lieber zwei liebevolle Muttis oder Vatis, auch wenn das ab einem bestimmten Kindesalter erklärungsbedürftig wird, zumindest heute noch. Zumal Studien zeigen, dass Kinder sich auch in solchen Konstellationen völlig normal entwickeln. Insofern wäre es konsequent auch homosexuellen Paaren das gemeinsame Adoptionsrecht einzuräumen, was bisher nur auf Umwegen möglich war.

Merkel schlägt keine Schlachten, die sie nur verlieren kann

Der Weg zu diesem Gesetz war allerdings höchst pikant. Die "Ehe für alle" wird schon seit Jahren diskutiert und war parlamentarisch bereits auf den Weg gebracht. Doch dann kam es 2013 zur Neuauflage der Großen Koalition und schwarz-rot war sich bei dem Thema rasch einig, dass man sich nicht einig wird. Also schoben CDU und SPD diesen Streitpunkt eine ganze Legislatur vor sich her.

Bis SPD, FDP, Grüne und Linke die "Ehe für alle" zum Wahlkampfthema machten. Und siehe da: Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte nicht als Spitzenkandidatin einer Partei von vorgestern dastehen. Davon abgesehen, dass sie ohnehin keine Schlachten schlägt, die sie nur verlieren kann. Es mag dahingestellt sein, ob es eine Panne war oder - wofür mehr spricht - eine taktische Meisterleistung, dass Merkel die Abstimmung innerhalb der Union zur Gewissensfrage erklärte. So hatte sie einerseits ihrer Partei nicht vor den Kopf gestoßen, auch wenn sich die konservativen Kreise einmal mehr von ihr verraten fühlen. Vor allem aber hat Merkel ihren SPD-Gegenkandidaten Martin Schulz ins Leere laufen lassen. Dass der mit der überstürzten Abstimmung wenigstens noch einen Teilerfolg erringen wollte und dafür den Koalitionsfrieden riskierte, zeigt nur, wie verzweifelt der Mann ist.



Aber am Ende zählt: Der Gesetzgeber ist endlich im 21. Jahrhundert angekommen.