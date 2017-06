Nein, die Ehe für alle ist nicht das drängendste Problem in diesem Land. Wirklich nicht. Denn die vollständige Gleichstellung von Schwulen und Lesben ist hierzulande fast verwirklicht. Was fehlte und nun auf den letzten Metern dieser Koalition noch kommt sind - gemessen an den früheren Gleichstellungsschritten - zwei letzte Trippelschritte, wenn auch solche von hoher Symbolkraft: das Recht, Kinder zu adoptieren und die Öffnung der Ehe - bisher eine Verbindung von Frau und Mann, künftig auch eine Verbindung zweier Frauen oder zweier Männer. Mehr nicht.

Und doch hätten diese beiden kleinen Trippelschritte heute fast zum Bruch der Großen Koalition geführt. Was wieder einmal zeigt: Auch kleine Tropfen können ein Fass zum Überlaufen bringen. Aber wenn so etwas passiert, war das Fass vorher schon randvoll, und das sollte vor allem die Union, in der jetzt von Vertrauensbruch schwadroniert wird, bedenken.

Bei der SPD hatte sich einiges angestaut

Natürlich hätte die SPD warten können und erst nach der Wahl die Angleichung von homo- und heterosexuellen Ehen zum Prüfstein für eine neue Koalition machen können. Aber es hatte sich einiges angestaut bei den Sozialdemokraten.

Da war zum Beispiel der klare Bruch des Koalitionsvertrages durch die Union, indem sie zuletzt beim Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit blockierte. Aber das Fass zum Überlaufen gebracht hatte die Kanzlerin selbst: Fast vier Jahre lang hatte sie keinen Finger gerührt für die vollständige Gleichstellung Homosexueller, um dann in einem reichlich verstolperten Auftritt eben diese Gleichstellung zur Gewissenfrage für Abgeordnete zu erklären, über die dann nach der Wahl abgestimmt werden könne.

Entlarvendes Manöver

Dass da der SPD der Kragen platzt, ist verständlich. Martin Schulz und Co. liegen richtig: Dann kann man es auch jetzt vor der Wahl noch beschließen. Denn auch Merkel kann nicht etwas zur Gewissenfrage erklären und dann die Abgeordneten von CDU und CSU bis zur Wahl zum Fraktionszwang vergattern - und das Manöver damit offen als bloße Taktik zu entlarven. In diese unhaltbare Lage hatte Merkel selbst die Union gestern Abend gebracht. Was dann heute passierte, die Art, wie die SPD die Union vor sich her und in die Ecke trieb, war also kein Foul der SPD an der Union, sondern ein Folgetreffer nach einem veritablen Eigentor.

Der SPD und ihrem Kanzlerkandidaten verschafft das Auftrieb und Sympathien. Martin Schulz hat einmal kurz aufblitzen lassen, dass er Chancen, die sich im politischen Alltag plötzlich eröffnen, nutzen kann. Aber die Freude bei der SPD, aber auch bei Grünen und Linken dürfte nur kurz währen: Denn seit heute haben all diese Parteien ein Wahlkampfthema weniger – Die Union kann sich die Hände reiben. Daran sollten auch die Gralshüter des Konservativen denken, die jetzt noch die Faust in der Tasche ballen.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.