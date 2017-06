Die Überschrift, unter der die Erweiterung des Ehebegriffs in diesen Tagen gemeinhin diskutiert wird, ist falsch: Auch in Zukunft wird es in Deutschland keine Ehe für alle geben. Auch durch die heute beschlossene Reform wird das Rechtsinstitut nicht wahllos für eine beliebige Vielzahl von partnerschaftlichen Verbindungen geöffnet.

Keine wahllose Öffnung für partnerschaftliche Bindungen

Nach wie vor aber gilt zum Beispiel das Inzest-Verbot als Ehehindernis. So eng eine geschwisterliche Beziehung auch sein mag, so sehr Geschwister sozial und ökonomisch füreinander einstehen mögen: die besonderen Privilegien der Ehe bleiben ihnen ebenso versperrt wie Menschen, die bereits mit einem oder einer anderen verheiratet sind.

Dass die Ehe überhaupt eine Verbindung von nicht mehr als zwei Menschen ist, lässt sich dem bisherigen Wortlaut des Bürgerlichen Gesetzbuches so wenig entnehmen wie die Annahme, dass die Ehegatten verschiedenen Geschlechts sein müssten. Theoretisch ließ sich das Gesetz bis heute so lesen, dass es auch eine Ehe mit drei, vier oder mehr Partnern zulässt. Erst jetzt wird im neuen § 1353 BGB klargestellt, dass die Ehe von zwei und nicht mehr Partnern geschlossen wird.

Das Recht orientiert sich an kulturellen Prägungen

Dass dies anders als die Frage des Geschlechts der Gatten bislang kein Gegenstand von ernsthaften Diskussionen war, liegt nicht an schriftlich niedergeschriebenen Gesetzestexten, sondern allein an der normative Wirkung kultureller Vorstellungen, die dem geschriebenen Recht vorgelagert sind.

Kulturelle Prägungen aber stehen dem Gesetzgeber nicht einfach zur freien Disposition. Das Recht setzt sie voraus und orientiert sich an ihnen. Viele der wertkonservativen Unionspolitiker, die heute gegen die Öffnung der Ehe stimmten, verweisen bei anderer Gelegenheit gerne auf das berühmte Paradigma des Verfassungsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde.

Verpartnerung war längst zur Hochzeit geworden

Der Rechtsstaat lebt danach von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Heute müssen jene Kritiker genau dieses Diktum auch gegen sich gelten lassen. Denn der Bundestag stellt mit der heute beschlossenen Änderung lediglich klar, was der Gesetzestext bislang im Vertrauen auf die Klarheit vorgesetzlicher Normen und Wertvorstellungen offen ließ. Diese kulturellen Prägungen haben sich lange vor der heute beschlossenen Präzisierung des Gesetzes verändert. Lesbische und schwule Paare gehören seit mehr als zehn Jahren zum Alltag auf deutschen Standesämtern.

Was rechtstechnisch als Verpartnerung galt, war im allgemeinen Sprachgebrauch der meisten Menschen längst zur Hochzeit geworden. Die Rituale vor dem Standesbeamten, die Hochzeitstorten auf den privaten Festen, die Tränen der Rührung bei Eltern, Verwandten und Freunden waren längst die gleichen wie bei traditionellen Hochzeitsfesten.

Von jetzt an ermitteln die Wahlforscher

Ein deutscher Außenminister hat dieses Land mit einem Lebenspartner an seiner Seite repräsentiert, der im diplomatischen Protokoll weltweit wie ein Ehegatte behandelt wurde. In Umfragen sprach sich seit Jahren eine breite Mehrheit der Deutschen dafür aus, auch formal im Eherecht nachzuvollziehen, was in der Lebenswirklichkeit längst akzeptiert war. Auch die Unionsparteien hatten dies verinnerlicht, bevor Angela Merkel mit einer falsch kalkulierten Randbemerkung jene politische Dynamik lostrat, die in einem spektakulären Gesetzgebungsverfahren mündete.

Wahlforscher werden in den nächsten Tagen ermitteln, welche taktischen Manöver der Parteien sich in kurzfristigen Schwankungen der Wählergunst auswirken. Was bleibt ist ein historischer Beschluss des Bundestages, mit dem das geltende Recht und die kulturell geprägte Lebenswirklichkeit dieses Landes in Einklang gebracht werden.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.