Die CDU will ihren Umgang mit dem Thema Homo-Ehe verändern. Kanzlerin Merkel stellte auf einer Veranstaltung gestern Abend in Berlin in Aussicht, sie werde eine künftige Bundestagsentscheidung über die "Ehe für alle" wie eine Gewissensfrage behandeln.

Damit wäre der Fraktionszwang aufgehoben. Merkel erklärte zugleich, sie wolle nicht mit einem Mehrheitsbeschluss etwas durchpauken. Sie selbst und viele andere in der CDU würden sich zu diesem Thema viele Gedanken machen. Die Spitzengremien der Christdemokraten hatten sich am Sonntag und gestern mit der Frage beschäftigt, wie das Thema Homo-Ehe im Wahlprogramm der Union behandelt werden soll.



Korrespondentenberichten zufolge ist die Kurskorrektur bereits mit der CSU abgestimmt. SPD, Grüne und FDP haben die völlige Gleichstellung homosexueller Paare zur Bedingung für eine Koalition nach der Bundestagswahl gemacht.