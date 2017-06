Die Sozialdemokraten wollen beim Thema "Ehe für alle" noch in dieser Woche eine Abstimmung im Bundestag herbeiführen.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz sagte in Berlin, seine Partei werde durchsetzen, dass das Parlament über den entsprechenden Initiativantrag des Bundesrates entscheidet. Dann müsse die Union entscheiden, ob sie ihrer Kanzlerin folge. Schulz betonte zugleich, das bedeute nicht, dass dass die Koalition platzen werde.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, CDU, warnte vor einer überstürzten Entscheidung. Das Thema sei dafür zu komplex. Der CSU-Abgeordnete Singhammer erteilte dem Vorhaben eine Absage. Er sagte im Deutschlandfunk, die CSU bleibe bei ihrer Position, die sie in ihrem Grundsatzprogramm festgehalten habe.



Dagegen sprach sich der brandenburgische CDU-Vorsitzende Senftleben für eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle aus. Auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften beruhten auf der Übernahme von Verantwortung füreinander. Bundeskanzlerin Merkel war gestern vom klaren Nein der CDU in dieser Frage abgerückt.