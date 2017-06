In der Union herrscht weiter Unmut darüber, dass SPD und Opposition für morgen im Bundestag eine Abstimmung über die Ehe für Alle durchgesetzt haben. Der CSU-Politiker Blume sprach im Dlf von einem "Testlauf für Rot-Rot-Grün". In der CDU wird bezweifelt, dass das geplante Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

Der CDU-Politiker Krings, der Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium ist, sagte der Zeitung "Die Welt", das Bundesverfassungsgericht habe die Ehe stets als eine Verbindung von Mann und Frau interpretiert. Diese Rechtsauffassung könne nicht durch ein einfaches Gesetz außer Kraft gesetzt werden. Die SPD-Fraktion sieht dagegen keine Notwendigkeit für eine Grundgesetzänderung und verweist auf ein Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung.



Der CSU-Vorsitzende Seehofer nannte das gemeinsame Vorgehen von SPD, Linkspartei und Grünen "unwürdig". Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", normalerweise sei das ein Koalitionsbruch. Auch der stellvertretende CSU-Generalsekretär Blume machte seinem Unmut Luft. "Wir wollten eine vernünftige Diskussion darüber", sagte er im Deutschlandfunk und forderte, dass sich der Bundestag erst nach der Wahl im September mit der Ehe für Alle befassen solle.



SPD, Linkspartei und Grüne hatten in den zuständigen Ausschüssen durchgesetzt, dass der Bundestag schon morgen darüber abstimmt - gegen den Willen der Unionsfraktion.



Bundeskanzlerin Merkel warf der SPD vor, die Ehe für Alle unnötig zum Streitpunkt gemacht zu haben. Die CDU-Vorsitzende sagte der "Wirtschaftswoche", ihr sei es fremd, wie eine solche Entscheidung "genau in dem Moment, als sich die realistische Aussicht auf ein fraktionsübergreifendes Vorgehen ergab, in eine parteipolitische Auseinandersetzung gezogen wurde".