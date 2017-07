Die bayerische Landesregierung will an der traditionellen Ehe als Leitbild ihrer Familienpolitik festhalten.

Kultusstaatsekretär Sibler sagte auf dem Jahresempfang des Erzbistums München und Freising, die Ehe von Mann und Frau bleibe auch künftig im Zentrum des Regierungshandelns in Bayern. Zugleich bedauerte der CSU-Politiker, dass es sein er Partei nicht gelungen sei, ihre Position gegen die "Ehe für alle" am vergangenen Freitag im Bundestag durchzusetzen.



In der Union wird derzeit die Möglichkeit einer Verfassungsklage diskutiert. Gegen die Ehe für alle ist lediglich eine sogenannte "abstrakte Normenkontrolle" möglich. Antragsberechtigt wäre ein Bundesland, die Bundesregierung oder ein Viertel der Abgeordneten des Bundestages.