Im syrischen Rakka, der ehemaligen Hochburg der IS-Terrormiliz, sind in einem Massengrab dutzende Leichen entdeckt worden.

Etwa 50 Tote seien bislang geborgen worden, teilte ein Behördenvertreter der Stadt mit. Das Grab wurde unter einem Fußballfeld in der Nähe eines Krankenhauses entdeckt, in dem sich IS-Einheiten kurz vor ihrem Abzug verschanzt hatten. Bei den Opfern soll es sich um Zivilisten und Dschihadisten handeln. Rakka war bis zur Eroberung der Stadt durch die mit den USA verbündeten Syrischen Demokratischen Kräfte im Oktober 2017 de facto die Hauptstadt des IS.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.