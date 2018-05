Die ehemalige Krankenpflegerin Sarah Menna hat im Deutschlandfunk die geringe Wertschätzung für den Pflegeberuf kritisiert.

Die Anforderungen würden in der Gesellschaft häufig falsch kommuniziert und dementsprechend unterschätzt, sagte Menna. Ausdrücke wie "Helden des Alltags" suggerierten, jeder könne in der Pflege arbeiten. Häufig werde auch Pflege mit Betreuung verwechselt. So sei es nicht verwunderlich, wenn Pflegekräfte nicht für voll genommen würden. Menna betonte, sie habe nicht aus altruistischen Gründen in der Pflege gearbeitet, sondern um in einem professionellen Beruf ihr Geld zu verdienen. Gleichzeitig wünsche sie sich deutlich mehr Wertschätzung. Pflegekräfte seien "keine Kostenfaktoren und keine flexibel zu verteilende Arbeitsmasse".



Auch an Vorschlägen aus der Politik, Menschen mit Defiziten oder gescheiterte Existenzen in der Pflege arbeiten zu lassen, könne man die geringe Wertschätzung ablesen, kritisierte die ehemalige Krankenpflegerin.



Zum Sofortprogramm Pflege von Bundesgesundheitsminister Spahn sagte Menna, die angekündigten 13.000 neuen Stellen gingen zwar in die richtige Richtung. Allerdings hätten Politiker und Arbeitgeber bei den Pflegekräften einen erheblichen Vertrauensverlust erlitten. Es könne deshalb schwer werden, die neu geschaffenen Stellen zu besetzen.



Spahn (CDU) hatte vor einigen Tagen ein Programm zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege vorgestellt. Es hat ein Volumen von jährlich rund einer Milliarde Euro und soll überwiegend von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.