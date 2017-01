Die Unterhaltsrechtsreform von 2008 hatte das Ziel, diese Unwucht zu beseitigen. Wie werden nachehelicher Unterhalt und Sorge für die Kinder vereinbart?

Wie werden Vermögen und Vermögenszuwachs aufgeteilt, was fließt in den für die Rentenansprüche so wichtigen Versorgungsausgleich ein? Welche Eheverträge sind zulässig und partnerschaftsfördernd, welche sittenwidrig?

Ihre und unsere Fragen zum Scheidungsrecht beantworten Juristen und Juristinnen.

Studiogäste