Ein schweres Unwetter ist in der vergangenen Nacht über die Eifel und angrenzende Regionen hinweggezogen.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr gingen in kurzer Zeit hunderte Notrufe ein. Das Unwetter dauerte mehr als 70 Minuten.



In Aachen wurden Straßen überflutet, Dächer durch Hagel und Windstöße beschädigt, Keller liefen voll. In Stolberg musste der überschwemmte Europa-Tunnel gesperrt werden, weil das Wasser dort 80 Zentimeter hoch stand. Andere Straßen waren durch Schlamm unpassierbar. Auch am Niederrhein mussten Rettungskräfte ausrücken. Menschen kamen aber offenbar nicht zu Schaden.



Das Unwetter war auch Südfrankreich, Luxemburg und Belgien herangezogen, laut Deutschem Wetterdienst seien Hagel und Starkregen das, was im Sommer typischerweise die Gewitter ausmache.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.