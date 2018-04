Ein schweres Unwetter hat in der Nacht in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu zahlreichen Überschwemmungen geführt.

Betroffen waren vor allem die Eifel und der Niederrhein; dort gab es hunderte Notrufe und viele Feuerwehreinsätze. In Aachen wurden Straßen überflutet, Dächer durch Hagel und Windstöße beschädigt, und Keller liefen voll. In Stolberg wurde ein überschwemmter Tunnel gesperrt. In Wintersdorf bei Trier wurden Bäume umgeweht, die Bundesstraße 418 musste deshalb ebenfalls gesperrt werden.

