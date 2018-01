Viele wollen in die Elbphilharmonie und buchen Tickets von Konzerten, die sie gar nicht unbedingt musikalisch interessierten. "Und so kommt es zu einem komischen Phänomen, dass wenn man im Konzert sitzt in der Elbphilharmonie, dass manchmal nicht nur in den Pausen, sondern mitten im Stück Menschen aufstehen und den Saal verlassen und auch nicht wiederkommen." Das sei ein bisschen ärgerlich für die Orchester, die dort tolle Arbeit ablieferten, meint Axel Schröder.

Gegen den blühenden Ticket-Schwarzmarkt kämpft das Konzerthaus an und habe inzwischen auch sein Ticketsystem umgestellt, so Schröder. Bestimmte Kontingente werden inzwischen verlost und sind an Personen gebunden.