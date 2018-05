Die von Frankreichs Präsident Macron angestoßenen Reformen sorgen nach Einschätzung der französischen Politologin Demesmay für Verunsicherung in der Bevölkerung.

Es gebe Ängste in Frankreich vor der Globalisierung, sagte die Leiterin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Deutschlandfunk (Audio-Link). Eigentlich sei das Vorgehen Macrons keine Überraschung, er mache alles, was er versprochen habe. Allerdings wolle Macron Frankreich ziemlich schnell reformieren, das sorge für Widerstand. In einem Teil der Bevölkerung werde er als Präsident der Reichen wahrgenommen, der die kleinen Leute vergesse. Diese Spaltung sei in Frankreich sehr präsent, sie könne Macron noch gefährlich werden, meinte Desmesmay.



In Frankreich hatten am Wochenende in mehreren Städten zehntausende Menschen gegen den Reformkurs Macrons protestiert. Die Demonstranten warfen Macron vor, mit seiner Politik vor allem Unternehmen und Besserverdiener zu bevorzugen. Macrons Wahl an die Staatsspitze jährt sich heute zum ersten Mal.

