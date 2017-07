Vor einem Jahr versuchten Putschisten, den türkischen Präsidenten Erdogan zu stürzen. Mit Gedenkveranstaltungen wird landesweit an die Opfer erinnert. Das Parlament würdigte die "Märtyrer und Helden" der Putschnacht. Die Massenentlassungen gehen unterdessen weiter - und die Opposition spricht von einem "zweiten Putsch".

Am ganzen Wochenende soll mit Veranstaltungen in Istanbul und Ankara an die Niederschlagung des Putsches erinnert werden. Zu Märschen für die nationale Einheit wurden Tausende Teilnehmer erwartet.

Im türkischen Parlament gab es anlässlich des ersten Jahrestages eine Sondersitzung, bei der die "Märtyrer und Helden" der Putschnacht gewürdigt wurden. Regierungschef Binali Yildirim sprach von einem "zweiten Unabhängigkeitskrieg", den die Türkei durch die Niederschlagung des Putsches gewonnen habe.

Kritik der Opposition

Der türkische Oppositionsführer Kilicdaroglu kritisierte die Regierung. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kilicdaroglu, erklärte im Parlament, statt einer schnellen Normalisierung haben die Regierung einen bleibenden Ausnahmezustand erschaffen.

Der stellvertretende Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Ahmet Yildirim, kritisierte unter anderem die Massenentlassungen und Inhaftierungen von HDP-Abgeordneten und warf der Regierung vor, einen "zweiten Putsch" durchgeführt zu haben.

In der türkischen Generalversammlung wird am Jahrestag an den Putschversuch vom 15. Juli 2016 erinnert. (AFP / Adem Altan)

Nato-Generalsekretär Stoltenberg erinnerte an die Opfer des Putschversuchs. Er lobte die türkischen Bürger, die zur Verteidigung ihrer gewählten Regierung auf die Straße gegangen seien. Er verurteilte jeden Versuch zur Schwächung der Demokratie in den Mitgliedsländern der Nato als inakzeptabel.

In der Nacht zu Sonntag soll Präsident Recep Tayyip Erdogan an einer Bosporus-Brücke in Istanbul ein Denkmal eröffnen für die offiziell 249 Opfer des Putschversuchs. Kurz nach Mitternacht sind die Türken aufgerufen, zu "Demokratiewachen" auf die Straße zu kommen.

Massenentlassungen auch zum Jahrestag

Am Abend des 15. Juli 2016 hatte eine Gruppe Militärs versucht, die Macht in der Türkei an sich zu reißen. Sie setzten Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber ein, bombardierten das Parlament und andere Orte. Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte mit einem Aufruf an die Bürger, auf die Straße zu gehen und sich den Putschisten entgegen zu stellen.

Der Umsturz wurde niedergeschlagen. Die türkische Regierung macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Der in den USA lebende Prediger weist die Vorwürfe von sich.

Türkische Soldaten stehen auf dem Taksim-Platz in Istanbul. (dpa-Bildfunk / EPA / SEDAT SUNA)

Seit dem gescheiterten Putsch geht die türkische Führung hart gegen vermeintliche Gülen-Anhänger vor. Sie hat den Notstand ausgerufen, der es ihr erlaubt, Dekreten zu regieren. Rund 150.000 Staatsbedienstete wurden entlassen oder suspendiert, mehr als 50.000 Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Auch kurz vor dem Jahrestag gab es wieder Massenentlassungen: Am Freitag entließ die Regierung fast 7.400 weitere Lehrer, Hochschulmitarbeiter, Militärbedienstete und Polizisten.

Der türkische Politikwissenschaftler Bagci sagte im Deutschlandfunk, sein Land sei trotz der starken Machtposition Erdogans weiterhin eine parlamentarische Demokratie. Zuletzt habe etwa der von Oppositionsführer Kilicdaroglu initiierte Protestmarsch von Ankara nach Istanbul gezeigt, dass sich regierungskritische Kräfte formieren könnten.

(rm/hba)