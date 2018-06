Dass es dieses Gefühl der Unsicherheit gibt, liegt auch daran, dass es Orte in den Städten gibt, die längst in der Hand von Kriminellen und Drogendealern sind. Und dort, so hat es den Anschein, helfen weder massive Polizeipräsenz noch Sozialarbeit. Auch wenn Kommunen und Bundesländer mit ganz unterschiedlichen Ansätzen versuchen gegenzusteuern.

Welche Konzepte funktionieren, welche nicht? Wie viel Unsicherheit muss man aushalten können in einer freien Gesellschaft, insbesondere in großen Städten?

Gesprächsgäste:

Florian Dörstelmann , SPD-Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und Mitglied des Innenausschusses

, SPD-Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und Mitglied des Innenausschusses Gregor Golland , Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in NRW

, Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in NRW Joachim Lenders , Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG)

, Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Prof. Dr. Manfred Rolfes, Stadtgeograph an der Universität Potsdam

Darüber diskutieren wir in der heutigen Ausgabe der Länderzeit. Diskutieren Sie mit, rufen Sie kostenfrei an unter 0800/4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de