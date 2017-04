Ein Schattenspiel aus der Geschichte der Leningrader Poesie Petersburger Zwillinge

Joseph Brodsky und Leonid Aronson

"In Petersburg irren Dichterschatten in den nassen Gassen, in dunklen Wolken, in vergoldeten Blicken des Wassers. Du triffst sie überall – die Schatten der großen Dichter. Du gehst in einen Buchladen und weißt, dass sie, als sie noch am Leben und junge Lyriker waren, wie du jetzt einer bist, bei derselben Buchhändlerin Bücher kauften ..."

Hörspiel von Oleg Jurjew und Olga Martynova