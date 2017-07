Eva und Adamson kennen nicht die Begriffe Sommer und Winter, sie genießen in ungebrochener Lebensfreude eine permanent liebliche Jahreszeit. Wie in einem Bilderbuch wird das Sommerleben des paradiesischen Paares aufgeblättert. Das Ende dieses Sommers verkündet eine staatlich sanktionierte Kommission, die dem Liebesidyll mit bürokratischen Mitteln zu Leibe rückt und ihm desillusionierend ein Ende bereiten will.

Aus dem Schwedischen von Verena Reichel

Komposition: Enno Dugend

Regie: Gerd Beermann

Mit Margot Philipp, Christoph Quest, Ludwig Thiesen, Hans Timerding, Hans Mahnke, Siegfried Nürnberger, Gert Keller, Michael Border, Kurt Lieck



Produktion: SDR/NDR 1970

Länge: 45'18