Einbrüche Bundesregierung fördert privaten Schutz

Ein fiktiver Einbrecher schaut mit Taschenlampe durch eine geborstene Scheibe. (picture-alliance / dpa / Daniel Maurer)

Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, private Schutzvorkehrungen vor Wohnungseinbrüchen zu fördern.

So soll es bereits bei Sicherungsmaßnahmen ab 500 Euro einen Zuschuss des Staates von 20 Prozent geben. Schutzvorkehrungen ab 1.000 Euro werden mit zehn Prozent bezuschusst. Darauf hätten sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU und SPD geeinigt, teilte Unionsfraktionschef Kauder mit.



In den vergangenen Jahren haben die Einbrüche in Deutschland zugenommen. Sicherheitsexperten zufolge sind bei vielen Privathäusern und Wohnungen Türen und Fenster schlecht geschützt.