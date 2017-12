Dass Uli Hoeneß neuer Ministerpräsident in Bayern wird, sich also einmal so richtig Bayern-Chef nennen kann, das haben die Dlf-Nachrichten exklusiv. Wir wissen auch schon von der Versöhnung von Frauke Petry und Bernd Lucke. Und was das Fläschchen Glyphosat demnächst im Erste-Hilfe-Schrank zu tun hat, auch das erfahren Sie bei uns zuerst.

Was wird das neue Jahr uns bringen? Die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion weiß es schon. Hier kommt unser Ausblick auf wichtige Ereignisse der nächsten zwölf Monate.

Januar 2018:

Unruhe in der FDP – Pirelli-Kalender mit Christian Lindner auch an der eigenen Basis umstritten.

Februar 2018:

Entsetzen im Söder-Lager – Bayerischer Landtag wählt nach Seehofer-Vorschlag in letzter Minute Uli Hoeneß zum neuen Ministerpräsidenten.

März 2018:

Düsseldorf ruft "Tage des Zorns aus" – US-Regierung hat Köln als NRW-Landeshauptstadt anerkannt.

April 2018:

Überraschender Verhandlungserfolg für Deutschlandradio – Verleger erlauben dem Deutschlandfunk Herausgabe einer Tageszeitung.

Mai 2018:

Deutsche Bahn entlässt Lokführer und Zugchefin – ICE aus Hamburg-Altona war zwei Minuten zu früh im Münchner Hauptbahnhof eingetroffen.

Juni 2018:

Bizarre Szenen bei Eröffnungsfeier der Fußball-WM – Präsident Putin springt mit Fallschirm über dem Luzhniki-Stadion ab und ringt zwei Bären im Mittelkreis nieder. Der Videobeweis zeigt allerdings, dass die Tiere betäubt waren.

Juli 2018:

Überraschende Parteigründung rechts von der Mitte – Frauke Petry und Bernd Lucke versöhnen sich und gründen die AAfD – "Alternative Alternative für Deutschland".

August 2018:

Fährbranche boomt wie seit 70 Jahren nicht mehr – Sperrung von weiteren sieben maroden Rheinbrücken beschert Traditionsgewerbe rasantes Umsatzwachstum.

September 2018:

Debatte über Auswüchse von Lobbyismus – Ist die EU-Kommission mit der Zulassung von Glyphosat als Arzneimittel zu weit gegangen?

Oktober 2018:

Schweden gibt atomarer Drohung aus Washington nach – Literaturnobelpreis für Donald Trumps Oeuvre auf Twitter.

November 2018:

Journalismus 5.0 – Dlf-Nachrichtenredaktion berichtet über Bundespolitik nur noch mit Emojis.

Dezember 2018:

Schröder nimmt russische Staatsangehörigkeit an – Altkanzler feiert Einbürgerung in Villa von Gérard Dépardieu südöstlich von Moskau.

In der Audioversion hören Sie Kathrin Baumhöfer und Marco Bertolaso. Produktion: Jörg-Christian Schillmöller.