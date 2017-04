Eine Radioautobiografie orgie mit mir selber

"der baum ist die uralte metapher für etwas gewachsenes. so wie liebespaare die biografischen daten ihrer begegnungen in seine rinde ritzen, schreibe ich die jahreszahlen meines "lebenslaufs nach aufsteigender Linie" (theodor gottlieb von hippel) in die rinde der parititur. ..."

Von Hartmut Geerken