Im Irak zeichnet sich einen Monat nach der Parlamentswahl ein konkreter Anlauf zur Regierungsbildung ab.

Die beiden Gruppierungen, die die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten, kündigten eine Zusammenarbeit an. Der Chef der Vereinigung Marsch für Reformen, al-Sadr, sagte, man wolle gemeinsam mit der Eroberungsallianz um den früheren Milizenführer al-Amiri die Bildung einer Regierung vorantreiben. Beide Politiker führten aus, ihr Bündnis sei offen für andere Parteien. Das gelte auch für die des bisherigen Regierungschefs al-Abadi. - Sadr und Amiri gehören beide der schiitischen Mehrheit an. Sadr hält allerdings Abstand zur Führung in Teheran, während Amiri als deren engster Verbündeter im Irak gilt.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.