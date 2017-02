Die Auseinandersetzung um das Freiheits- und Einheitsdenkmal hat eine geschichtspolitische, eine künstlerische und eine parlamentarische Dimension.

Es soll und darf beim Denkmal, das an eine der glücklichen und gelungenen Episoden der deutschen Geschichte erinnert, nicht um das in Beton gegossene Saldo einer geschichtspolitischen Gewinn- und Verlustrechnung gehen. Die Begriffe Freiheit und Einheit laden vielmehr auf unterschiedliche Weise dazu ein, ihren eigenständigen Bedeutungsgehalt mit Blick auf die Gegenwart zu aktualisieren. Ob die Feier der Einheit vor allem auf nationalstaatliche Geschlossenheit oder auf den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft in einem geeinten Europa abzielt, wird auch im künftigen Umgang mit diesem Denkmal noch weiter auszuhandeln sein. Vor allem aber die Erinnerung an den Wert der Freiheit hat angesichts totalitärer und anti-liberaler Entwicklungen in der Mitte Europas heute eine neue Aktualität gewonnen.

Symbolischer Gehalt des Denkmals

Die künstlerische Gestaltung des Denkmals, zu der sich der Bundestag jetzt noch einmal bekennt, lädt dazu ein, die Auseinandersetzung mit diesen Fragen als lebendigen und offenen Prozess zu verstehen. Die auf einen Entwurf der Choreografin Sasha Waltz zurückgehende, überdimensionale Betonwippe symbolisiert in eingängig verspielter Weise die Macht, die hier von einer Bewegung der Bürger auf dem Denkmal im Wortsinn ausgehen soll. Dieser symbolische Gehalt dieses Denkmals mag dem einen oder der anderen zu simpel sein. Tatsächlich aber hat dieses Denkmal das Potenzial, zu einem Sinnbild der lebendigen Demokratie zu werden, ähnlich der gläsernen Reichstagskuppel, in der die Bürger ihren Volksvertretern sprichwörtlich aufs Dach steigen.

Ähnlich wie mit der Kuppel hat das Parlament auch mit diesem Denkmal gehadert und beinahe wäre die politische Auseinandersetzung darüber endgültig zu einer parlamentarischen Farce geworden.

Vor zehn Jahren bereits hatte der Bundestag sich mit breiter Mehrheit für die Errichtung des Denkmals ausgesprochen. Es waren nicht nur Auseinandersetzungen über Gestaltung und Kosten, die den Bau seitdem immer wieder verzögerten. In einem mehr als fragwürdigen Verfahren haben zuletzt Mitglieder des Haushaltsausschusses, die bei den jährlichen Etatberatungen zugleich Millionen für Kulturprojekte ihrer höchstpersönlichen Neigung ausschütten, die Umsetzung des Plenarbeschlusses blockiert. Der Bundestag musste sich seitdem die Frage gefallen lassen, was seine eigenen Beschlüsse noch wert sind.

Lammert sprach sich für Umsetzung aus

Vor allem Norbert Lammert, der Präsident des Bundestages, hat erkannt, dass die Diskussion über das Denkmal am Ende zur Bewährungsprobe des parlamentarischen Selbstverständnisses geworden war. In seiner Rede zur Eröffnung der Bundesversammlung hat er sich am Sonntag noch einmal deutlich für die Umsetzung des Denkmal-Beschlusses von 2007 ausgesprochen. Er hat damit nicht nur das Denkmal, sondern auch die Glaubwürdigkeit des Parlaments gerettet.

