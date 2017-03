Der Nato-Russland-Rat kommt am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr zu offiziellen Gesprächen in Brüssel zusammen.

Wie die Nato mitteilte, soll es bei der Sitzung unter anderem um mehr Transparenz bei Militärmanövern gehen. Ein weiteres Thema werde der Krieg in der Ost-Ukraine sein. Von russischer Seite dürfte erneut die Aufrüstung durch die Nato im östlichen Bündnisgebiet thematisiert werden.



Der Nato-Russland-Rat gilt als das wichtigste Forum für Gespräche zwischen dem westlichen Militärbündnis und Russland. Wegen des Ukrainekonflikts wurde der Dialog zwischen Juni 2014 und April 2016 unterbrochen.