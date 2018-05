Die Gefahr eines Handelskrieges zwischen den USA und China ist nach Angaben des amerikanischen Finanzministers Mnuchin erst einmal gebannt.

Mnuchin erklärte nach zweitägigen Handelsgesprächen mit Peking, es sei ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden. Dem Fernsehsender Fox sagte er, Washington verzichte deswegen vorerst auf die angedrohten Strafzölle auf chinesische Produkte in Höhe von bis zu 150 Milliarden Dollar.



China will nun mehr aus den USA importieren, besonders in den Bereichen Landwirtschaft und Energie sowie bei Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen. US-Präsident Trump hatte es als unfair bezeichnet, dass die USA deutlich mehr Waren aus China einführen, als sie dorthin verkaufen.

