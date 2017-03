Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer, allerdings wird die Gehaltslücke allmählich kleiner.

Das geht aus der Erhebung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2016 hervor. Danach waren die Gehälter von Männern 21 Prozent höher als die von Frauen, 2015 lag die Differenz noch bei 22 Prozent. Die Statistiker machen für die nach wie vor bestehenden Gehaltsunterschiede strukturelle Gründe geltend. So würden in frauentypischen Berufen durchweg geringere Gehälter gezahlt. Auch arbeiteten Frauen öfter in Teilzeit und seltener in qualifizierten Führungspositionen. Aber selbst bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit verdienten Männer immer noch sechs Prozent mehr als Frauen.