In den USaA war es bisher Tradition, dass der Präsident die Sieger der großen Sportligen zu einem Empfang ins Weiße Haus einlädt. Doch unter Donald Trump hat sich das geändert. Zum einen geht er auf Konfrontationskurs, zum anderen kommt heftige Kritik von Seiten der Spieler.

Zuletzt kündigte Trump an, weder die Golden State Warriors noch die Cleveland Cavaliers würden im Falle eines Titelgewinns in der Basketball-Liga NBA geehrt werden. Zuvor hatten allerdings bereits die Superstars der beiden Final-Teams, Stephen Curry (Golden State Warriors) und LeBron James (Cleveland), angekündigt eine Einladung Trumps im Falle des Titels definitiv ausschlagen zu wollen.



Titelverteidiger Golden State besuchte schon im Vorjahr nicht das Weiße Haus. Die Mannschaft führt in der "Best-of-seven"-Finalserie mit 3:0 und benötigt nur noch einen Sieg für den dritten NBA-Titel in vier Jahren. Golden-States-Trainer Steve Kerr kritisierte Trump zuletzt mit deutlichen Worten: "Der Präsident hat ziemlich klar gezeigt, dass er versucht uns zu spalten, uns alle in diesem Land, zu seinem politischen Vorteil."



Hintergrund der Aussage ist, dass Trump den aktuellen Super-Bowl-Champion im American Football, die Philadelphia Eagles, aus dem Weißen Haus ausgeladen hatte. Bereits nach ihrem Sieg im Februar hatten einige Spieler angekündigt, nicht ins Weiße Haus zu wollen, weil sie Trumps Haltung im Streit um die Nationalhymne bei Spielen nicht zustimmten. Der US-Präsident hat Football-Profis, die zur Nationalhymne knien oder eine Faust in die Luft recken, als unpatriotisch kritisiert. Die Spieler protestieren so gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus in den USA.



Den Stanley-Cup-Sieger im Eishockey, die Washington Capitals, will Trump dagegen einladen. Vollzählig wird die Mannschaft aber wohl nicht erscheinen. Devante Smith-Pelly hatte bereits angekündigt, dem traditionellen Empfang fernbleiben zu wollen. Der dunkelhäutige Kanadier reagierte damit auf die Ausladung der Philadelphia Eagles und solidarisierte sich mit den Basketball-Stars LeBron James und Stephen Curry.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.