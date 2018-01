Die USA und Deutschland reagieren zurückhaltend auf die türkische Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien.

US-Außenminister Tillerson erklärte, man sei besorgt, erkenne aber das Recht der Türkei an, Bürger vor Terrorelementen zu schützen. Die Türkei stuft die YPG als Terrorgruppe ein, die USA sehen die Miliz als Verbündeten im Kampf gegen den IS. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, man habe kein vollständiges Lagebild und könne das türkische Vorgehen völkerrechtlich nicht einordnen. Die Linke und die FDP zeigten sich daraufhin empört. Linkenfraktionschefin Wagenknecht sagte der "Heilbronner Stimme", Deutschland solle den - Zitat "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei unmissverständlich verurteilen".



Die dpa berichtete, dass die türkische Armee bei ihrer Offensive auch deutsche Leopard-Panzer einsetzt. Die Lage in der Region Afrin Nordwestsyrien ist unübersichtlich. Sowohl die Türkei als auch die YPG melden einzelne Erfolge und gegenseitigen Beschuss. Der türkische Präsident Erdogan zeigte sich fest entschlossen, die Offensive zu Ende zu führen.

