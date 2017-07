Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lischka, hat sich kritisch zu den angekündigten neuen Einreisebestimmungen der USA geäußert.

Die Angaben seien bislang zwar noch vage, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ton im Stil eines Erpressungsversuchs sei allerdings befremdlich. Zwischen Deutschland und den USA gebe es eine jahrzehntelange, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, was die Grundlage für den visafreien touristischen Reiseverkehr bilde. Daran zu rütteln, würde im Gegenzug auch Millionen Amerikaner treffen, warnte der SPD-Politiker.



Reuters hatte zuvor über eine Mitteilung des US-Außenministeriums berichtet, wonach die Vereinigten Staaten künftig vor der Erteilung von Visa umfangreiche persönliche Informationen über Einreisende verlangen. Andere Staaten sollten dazu Daten zur Verfügung stellen, darunter biometrische und biografische Details der Antragsteller. Deutschland dürfte davon nach Angaben der US-Botschaft und des Bundesinnenministeriums nur geringfügig betroffen sein, weil es am sogenannten Waiver-Programm teilnimmt. In diesem Rahmen werden bereits umfassende Daten über Reisende ausgetauscht.