Die USA wollen von allen Ländern weltweit mehr Informationen einfordern, um Einreisende besser überprüfen zu können.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollen die Staaten den USA etwa biometrische oder biographische Details über Visa-Antragsteller liefern. Reuters bezieht sich auf eine Mitteilung, die das US-Außenministerium gestern an alle Botschaften verschickt hat. Dabei gehe es auch um Vorstrafen oder mögliche Hinweise darauf, dass der Reisende Verbindungen zum Terrorismus haben könnte. Bei etwaigem Widerstand gegen die zahlreichen neuen Standards würden den Ländern Sanktionen drohen. So könne Bürgern bestimmter Länder die Einreise in die USA verwehrt werden. Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit einer Überarbeitung der Visa-Regelungen.



In Hawaii hat ein Bundesrichter im juristischen Streit um Einreiseverbote für Menschen aus sechs muslimisch geprägten Staaten zugungsten von Betroffenen entschieden. Nach dem Urteil des Richters ist die Definition von familiären Beziehungen in dem Einreisegesetz zu eng gefasst. Seiner Ansicht nach sollten nicht nur Ehepartner und Kinder als zuverlässiger Nachweis von Beziehungen in die USA gelten, sondern auch Großeltern, Enkel oder Schwäger und Schwägerinnen.