Einreisedekret US-Gericht verbietet Ausweisung der am Flughafen Festgehaltenen

Proteste in New York gegen das von Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime

Es ist ein Sieg für Bürgerrechtsorganisationen in den USA: Ein Gericht in New York urteilte, dass trotz des von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbots für viele Muslime die seit gestern an den Flughäfen festgehaltenen Menschen nicht in ihre Länder zurückgeschickt werden dürfen.

Die Gerichtsentscheidung gilt landesweit und schützt alle Betroffenen vor der Ausweisung, sofern sie ein gültiges Visum für die USA haben. Nach Angaben der US-Behörden wurde in den 24 Stunden seit Inkrafttreten des Dekrets bereits 109 Menschen die Einreise verweigert. Sie befinden sich an Flughäfen des Landes und dürfen die Transitbereiche nicht verlassen. An einigen Flughäfen demonstrierten hunderte Menschen gegen das von Trump verhängte 90-tägige Einreiseverbot für Staatsbürger aus dem Irak, dem Iran, Syrien, Libyen, Somalia, Sudan und dem Jemen. Flüchtlingen aus Syrien wird auf unbestimmte Dauer der Zugang zu den USA verwehrt. Trump begründete das damit, dass radikale islamische Terrorsiten daran gehindert werden solltem, in die USA zu kommen.



Wie die US-Behörden ebenfalls mitteilten, wurden zudem bereits mehr als 170 Personen von Fluggesellschaften in mehreren Ländern daran gehindert, in die USA zu fliegen. Vom Einreisestopp sind auch europäische Parlamentarier mit doppelter Staatsangehörigkeit betroffen. Der Grünen-Politiker Omid Nouripour sagte "Spiegel Online", er dürfe als in Teheran geborener Deutscher nicht in die USA einreisen, ebenso wie alle anderen Doppelstaatler. Ein britischer Abgeordneter, der im Irak geboren wurde, sagte in London, ihm sei bestätigt worden, dass er und seine Frau nicht in die USA fliegen dürften.



Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau sagte zu, sein Land werde weiterhin unabhängig von der Religionszugehörigkeit Flüchtlinge aufnehmen. Auf Twitter schrieb er, Vielfalt sei die Stärke Kanadas.



(hg)