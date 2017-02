Einreisestopp US-Regierung geht gegen einstweilige Verfügung vor

Das Weiße Haus in Washington (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto)

Das US-Justizministerium legt Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung ein, mit der ein Bundesrichter das Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern gestoppt hat.

Zunächst wurde das Gericht formell über den Schritt informiert. Eine ausführliche Begründung wird im Laufe der kommenden Stunden erwartet. Gäbe das zuständige Berufungsgericht in San Francisco der Regierung von Präsident Trump Recht, könnte diese die Visa-Sperren sofort wieder in Kraft setzen. Sie sind im Moment aufgehoben, nachdem der Bundesrichter in Seattle den Einreisestopp ausgesetzt hatte.



Trump hatte den Beschluss des Richters als lächerlich bezeichnet. Inzwischen twitterte er zudem, der Jurist öffne das Land für potenzielle Terroristen. Der US-Präsident hatte vor einer Woche per Dekret die Einreise von Bürgern aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, dem Sudan und Jemen temporär verboten. Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.