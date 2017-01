Einreisestopp US-Regierung verteidigt Trumps Erlass

Proteste in New York gegen das von Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime (afp / Bryan R. Smith)

Das US-Präsidialamt hat das umstrittene Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Staaten verteidigt.

Von mehr als 300.000 gestern eingereisten Personen seien 109 festgenommen worden, sagte Stabschef Priebus in einem Fernsehinterview. Nur ein paar Dutzend Menschen würden noch festgehalten. Trumps Sprecher Spicer meinte, es gehe bei der Regelung um die Sicherheit der Vereinigten Staaten.



Bundeskanzlerin Merkel kritisierte das Einreiseverbot. Auch der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertige es nicht, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen, erklärte Regierungssprecher Seibert.



Trump hatte einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen unter anderem aus Syrien, dem Iran und Somalia verhängt. Flüchtlinge aus aller Welt sind demnach für 120 Tage ausgesperrt. Ein Gericht in New York entschied jedoch, dass festsitzende Reisende mit gültigen Visa in den USA bleiben können.