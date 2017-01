Einreiseverbot Bundesstaat Washington kündigt Klage gegen Trumps Erlass an

US-Präsident Donald Trump hatte das umstrittene Einreisedekret am 28.1.17 unterzeichnet. (dpa / picture alliance / Pete Marovich)

Das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimisch geprägten Ländern in die USA soll gerichtlich überprüft werden.

Der Generalstaatsanwalt von Washington, Ferguson, kündigte eine Klage an. Er hatte bereits gestern mit Staatsanwälten aus 15 weiteren Bundesstaaten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die sich gegen den Erlass von Präsident Trump richtet.



Kritik an dem Einreiseverbot wurde auch von mehreren US-Diplomaten laut. In einem vertraulichen Papier heißt es, das Dekret werde nicht Terrorismus verhindern, sondern das internationale Ansehen der USA beschädigen. Das US-Außenministerium erhielt außerdem zahlreiche Beschwerden aus dem Ausland über das Einreiseverbot.



Präsident Trump unterzeichnete inzwischen einen weiteren Erlass. Zum Bürokratieabbau in Bundesbehörden darf eine neue Vorschrift nur noch eingeführt werden, wenn dafür zwei bestehende Regelungen gestrichen werden.